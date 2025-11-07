Harga Nest Elixir Vault Hari Ini

Harga live Nest Elixir Vault (NELIXIR) hari ini adalah $ 1.047, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NELIXIR ke USD saat ini adalah $ 1.047 per NELIXIR.

Nest Elixir Vault saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 132,596, dengan suplai yang beredar 126.69K NELIXIR. Selama 24 jam terakhir, NELIXIR diperdagangkan antara $ 1.047 (low) dan $ 1.047 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.047, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.018.

Dalam kinerja jangka pendek, NELIXIR bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +0.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nest Elixir Vault (NELIXIR)

Kapitalisasi Pasar $ 132.60K$ 132.60K $ 132.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 132.60K$ 132.60K $ 132.60K Suplai Peredaran 126.69K 126.69K 126.69K Total Suplai 126,685.4558299999 126,685.4558299999 126,685.4558299999

Kapitalisasi Pasar Nest Elixir Vault saat ini adalah $ 132.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NELIXIR adalah 126.69K, dan total suplainya sebesar 126685.4558299999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 132.60K.