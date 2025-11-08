BursaDEX+
Harga live OnChain Pepe 404 hari ini adalah 492.91 USD. Kapitalisasi pasar OCP404 adalah 43,376 USD. Lacak informasi harga aktual OCP404 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang OCP404

Info Harga OCP404

Penjelasan OCP404

Situs Web Resmi OCP404

Tokenomi OCP404

Prakiraan Harga OCP404

Logo OnChain Pepe 404

Harga OnChain Pepe 404 (OCP404)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 OCP404 ke USD:

$492.91
$492.91
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live OnChain Pepe 404 (OCP404)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:52:27 (UTC+8)

Harga OnChain Pepe 404 Hari Ini

Harga live OnChain Pepe 404 (OCP404) hari ini adalah $ 492.91, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OCP404 ke USD saat ini adalah $ 492.91 per OCP404.

OnChain Pepe 404 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,376, dengan suplai yang beredar 88.00 OCP404. Selama 24 jam terakhir, OCP404 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5,094.39, sementara all-time low aset ini adalah $ 332.33.

Dalam kinerja jangka pendek, OCP404 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OnChain Pepe 404 (OCP404)

$ 43.38K
$ 43.38K

--
--

$ 43.38K
$ 43.38K

88.00
88.00

88.0
88.0

Kapitalisasi Pasar OnChain Pepe 404 saat ini adalah $ 43.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OCP404 adalah 88.00, dan total suplainya sebesar 88.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.38K.

Riwayat Harga OnChain Pepe 404 USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 5,094.39
$ 5,094.39

$ 332.33
$ 332.33

--

--

0.00%

0.00%

Riwayat Harga OnChain Pepe 404 (OCP404) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga OnChain Pepe 404 ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga OnChain Pepe 404 ke USD adalah $ -54.9228417870.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga OnChain Pepe 404 ke USD adalah $ -106.0225750320.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga OnChain Pepe 404 ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -54.9228417870-11.14%
60 Hari$ -106.0225750320-21.50%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk OnChain Pepe 404

Prediksi Harga OnChain Pepe 404 (OCP404) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OCP404 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga OnChain Pepe 404 (OCP404) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga OnChain Pepe 404 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga OnChain Pepe 404 yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga OCP404 untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga OnChain Pepe 404.

Apa yang dimaksud dengan OnChain Pepe 404 (OCP404)

88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost.

-OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG

OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s!

The first of its kind. And only 88 to go around.

With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt.

The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88.

Sumber Daya OnChain Pepe 404 (OCP404)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OnChain Pepe 404

Berapa nilai 1 OnChain Pepe 404 pada tahun 2030?
Jika OnChain Pepe 404 tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga OnChain Pepe 404 tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:52:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting OnChain Pepe 404 (OCP404)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi OnChain Pepe 404 Selengkapnya

