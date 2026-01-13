Harga OpenDAO Hari Ini

Harga live OpenDAO (SOS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOS ke USD saat ini adalah $ 0 per SOS.

OpenDAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,659, dengan suplai yang beredar 39.90T SOS. Selama 24 jam terakhir, SOS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SOS bergerak +0.13% dalam satu jam terakhir dan -14.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar OpenDAO (SOS)

Kapitalisasi Pasar $ 52.66K$ 52.66K $ 52.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 131.99K$ 131.99K $ 131.99K Suplai Peredaran 39.90T 39.90T 39.90T Total Suplai 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

