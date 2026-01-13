Harga Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC Hari Ini

Harga live Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) hari ini adalah $ 20,372, dengan perubahan 2.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OWBTC ke USD saat ini adalah $ 20,372 per OWBTC.

Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,734,254, dengan suplai yang beredar 281.47 OWBTC. Selama 24 jam terakhir, OWBTC diperdagangkan antara $ 20,164 (low) dan $ 20,906 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 45,529, sementara all-time low aset ini adalah $ 7,920.8.

Dalam kinerja jangka pendek, OWBTC bergerak -0.06% dalam satu jam terakhir dan -5.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC)

Kapitalisasi Pasar $ 5.73M$ 5.73M $ 5.73M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.73M$ 5.73M $ 5.73M Suplai Peredaran 281.47 281.47 281.47 Total Suplai 281.47092661 281.47092661 281.47092661

Kapitalisasi Pasar Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC saat ini adalah $ 5.73M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OWBTC adalah 281.47, dan total suplainya sebesar 281.47092661. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.73M.