BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Origin Sonic hari ini adalah 0.129382 USD. Lacak informasi harga aktual OS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Origin Sonic hari ini adalah 0.129382 USD. Lacak informasi harga aktual OS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OS

Info Harga OS

Penjelasan OS

Whitepaper OS

Situs Web Resmi OS

Tokenomi OS

Prakiraan Harga OS

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Origin Sonic

Harga Origin Sonic (OS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 OS ke USD:

$0.129416
$0.129416$0.129416
+5.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Origin Sonic (OS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:43:20 (UTC+8)

Informasi Harga Origin Sonic (OS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.118855
$ 0.118855$ 0.118855
Low 24 Jam
$ 0.129858
$ 0.129858$ 0.129858
High 24 Jam

$ 0.118855
$ 0.118855$ 0.118855

$ 0.129858
$ 0.129858$ 0.129858

$ 0.989146
$ 0.989146$ 0.989146

$ 0.113812
$ 0.113812$ 0.113812

-0.36%

+5.11%

-5.72%

-5.72%

Harga aktual Origin Sonic (OS) adalah $0.129382. Selama 24 jam terakhir, OS diperdagangkan antara low $ 0.118855 dan high $ 0.129858, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOS adalah $ 0.989146, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.113812.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OS telah berubah sebesar -0.36% selama 1 jam terakhir, +5.11% selama 24 jam, dan -5.72% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Origin Sonic (OS)

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

--
----

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

19.75M
19.75M 19.75M

19,751,176.92204621
19,751,176.92204621 19,751,176.92204621

Kapitalisasi Pasar Origin Sonic saat ini adalah $ 2.56M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar OS adalah 19.75M, dan total suplainya sebesar 19751176.92204621. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.56M.

Riwayat Harga Origin Sonic (OS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Origin Sonic ke USD adalah $ +0.00628561.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Origin Sonic ke USD adalah $ -0.0724955163.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Origin Sonic ke USD adalah $ -0.0747105749.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Origin Sonic ke USD adalah $ -0.18712227761756356.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00628561+5.11%
30 Days$ -0.0724955163-56.03%
60 Hari$ -0.0747105749-57.74%
90 Hari$ -0.18712227761756356-59.12%

Apa yang dimaksud dengan Origin Sonic (OS)

Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Origin Sonic (OS)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Origin Sonic (USD)

Berapa nilai Origin Sonic (OS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Origin Sonic (OS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Origin Sonic.

Cek prediksi harga Origin Sonic sekarang!

OS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Origin Sonic (OS)

Memahami tokenomi Origin Sonic (OS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Origin Sonic (OS)

Berapa nilai Origin Sonic (OS) hari ini?
Harga live OS dalam USD adalah 0.129382 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OS ke USD saat ini?
Harga OS ke USD saat ini adalah $ 0.129382. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Origin Sonic?
Kapitalisasi pasar OS adalah $ 2.56M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OS?
Suplai beredar OS adalah 19.75M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OS?
OS mencapai harga ATH sebesar 0.989146 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OS?
OS mencapai harga ATL 0.113812 USD.
Berapa volume perdagangan OS?
Volume perdagangan 24 jam live OS adalah -- USD.
Akankah harga OS naik lebih tinggi tahun ini?
OS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:43:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Origin Sonic (OS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,881.43
$100,881.43$100,881.43

-1.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,291.54
$3,291.54$3,291.54

-0.25%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1163
$1.1163$1.1163

+30.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.13
$154.13$154.13

-1.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,881.43
$100,881.43$100,881.43

-1.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,291.54
$3,291.54$3,291.54

-0.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.13
$154.13$154.13

-1.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1939
$2.1939$2.1939

-1.81%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$954.34
$954.34$954.34

+2.21%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.683
$4.683$4.683

+368.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007584
$0.007584$0.007584

+255.38%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002972
$0.00002972$0.00002972

+175.95%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.7120
$13.7120$13.7120

+124.41%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0946
$0.0946$0.0946

+89.20%