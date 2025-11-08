Harga PUMPAI Hari Ini

Harga live PUMPAI (PUMPAI) hari ini adalah $ 0.00006452, dengan perubahan 2.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUMPAI ke USD saat ini adalah $ 0.00006452 per PUMPAI.

PUMPAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,136.73, dengan suplai yang beredar 265.61M PUMPAI. Selama 24 jam terakhir, PUMPAI diperdagangkan antara $ 0.00005895 (low) dan $ 0.00006808 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.085682, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004822.

Dalam kinerja jangka pendek, PUMPAI bergerak +0.93% dalam satu jam terakhir dan -29.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PUMPAI (PUMPAI)

Kapitalisasi Pasar $ 17.14K$ 17.14K $ 17.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 64.51K$ 64.51K $ 64.51K Suplai Peredaran 265.61M 265.61M 265.61M Total Suplai 999,896,709.81853 999,896,709.81853 999,896,709.81853

Kapitalisasi Pasar PUMPAI saat ini adalah $ 17.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PUMPAI adalah 265.61M, dan total suplainya sebesar 999896709.81853. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 64.51K.