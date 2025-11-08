Harga Pumpit Hari Ini

Harga live Pumpit (PUMPIT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUMPIT ke USD saat ini adalah -- per PUMPIT.

Pumpit saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,130.63, dengan suplai yang beredar 714.25M PUMPIT. Selama 24 jam terakhir, PUMPIT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PUMPIT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pumpit (PUMPIT)

Kapitalisasi Pasar $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Suplai Peredaran 714.25M 714.25M 714.25M Total Suplai 714,250,169.22268 714,250,169.22268 714,250,169.22268

Kapitalisasi Pasar Pumpit saat ini adalah $ 7.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PUMPIT adalah 714.25M, dan total suplainya sebesar 714250169.22268. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.13K.