Harga Quantlink Hari Ini

Harga live Quantlink (QLK) hari ini adalah $ 0.00015972, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QLK ke USD saat ini adalah $ 0.00015972 per QLK.

Quantlink saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,972.3, dengan suplai yang beredar 100.00M QLK. Selama 24 jam terakhir, QLK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.080298, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00015735.

Dalam kinerja jangka pendek, QLK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Quantlink (QLK)

Kapitalisasi Pasar $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Quantlink saat ini adalah $ 15.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QLK adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.97K.