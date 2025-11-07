BursaDEX+
Harga live Resolv wstUSR hari ini adalah 1.12 USD. Lacak informasi harga aktual WSTUSR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WSTUSR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WSTUSR

Info Harga WSTUSR

Penjelasan WSTUSR

Situs Web Resmi WSTUSR

Tokenomi WSTUSR

Prakiraan Harga WSTUSR

Harga Resolv wstUSR (WSTUSR)

Harga Live 1 WSTUSR ke USD:

$1.12
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Resolv wstUSR (WSTUSR)
Informasi Harga Resolv wstUSR (WSTUSR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.12
Low 24 Jam
$ 1.12
High 24 Jam

$ 1.12
$ 1.12
$ 1.12
$ 0.58995
-0.00%

-0.02%

+0.06%

+0.06%

Harga aktual Resolv wstUSR (WSTUSR) adalah $1.12. Selama 24 jam terakhir, WSTUSR diperdagangkan antara low $ 1.12 dan high $ 1.12, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWSTUSR adalah $ 1.12, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.58995.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WSTUSR telah berubah sebesar -0.00% selama 1 jam terakhir, -0.02% selama 24 jam, dan +0.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Resolv wstUSR (WSTUSR)

$ 205.58M
--
$ 205.58M
184.05M
184,050,522.1960345
Kapitalisasi Pasar Resolv wstUSR saat ini adalah $ 205.58M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WSTUSR adalah 184.05M, dan total suplainya sebesar 184050522.1960345. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 205.58M.

Riwayat Harga Resolv wstUSR (WSTUSR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Resolv wstUSR ke USD adalah $ -0.000272416925916.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Resolv wstUSR ke USD adalah $ +0.0039245920.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Resolv wstUSR ke USD adalah $ +0.0116347840.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Resolv wstUSR ke USD adalah $ +0.0194659249226094.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000272416925916-0.02%
30 Days$ +0.0039245920+0.35%
60 Hari$ +0.0116347840+1.04%
90 Hari$ +0.0194659249226094+1.77%

Apa yang dimaksud dengan Resolv wstUSR (WSTUSR)

What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar.

The protocol's main features include:

Issuance and redemption of USR against other tokens;

Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions;

Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized.

Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Resolv wstUSR (WSTUSR)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Resolv wstUSR (USD)

Berapa nilai Resolv wstUSR (WSTUSR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Resolv wstUSR (WSTUSR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Resolv wstUSR.

Cek prediksi harga Resolv wstUSR sekarang!

WSTUSR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Resolv wstUSR (WSTUSR)

Memahami tokenomi Resolv wstUSR (WSTUSR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WSTUSR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Resolv wstUSR (WSTUSR)

Berapa nilai Resolv wstUSR (WSTUSR) hari ini?
Harga live WSTUSR dalam USD adalah 1.12 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WSTUSR ke USD saat ini?
Harga WSTUSR ke USD saat ini adalah $ 1.12. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Resolv wstUSR?
Kapitalisasi pasar WSTUSR adalah $ 205.58M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WSTUSR?
Suplai beredar WSTUSR adalah 184.05M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WSTUSR?
WSTUSR mencapai harga ATH sebesar 1.12 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WSTUSR?
WSTUSR mencapai harga ATL 0.58995 USD.
Berapa volume perdagangan WSTUSR?
Volume perdagangan 24 jam live WSTUSR adalah -- USD.
Akankah harga WSTUSR naik lebih tinggi tahun ini?
WSTUSR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WSTUSR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Resolv wstUSR (WSTUSR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

