Harga RETARDIA Hari Ini

Harga live RETARDIA (RETARDIA) hari ini adalah $ 0.00002098, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RETARDIA ke USD saat ini adalah $ 0.00002098 per RETARDIA.

RETARDIA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,945, dengan suplai yang beredar 998.15M RETARDIA. Selama 24 jam terakhir, RETARDIA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00326038, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001828.

Dalam kinerja jangka pendek, RETARDIA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +1.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar RETARDIA (RETARDIA)

Kapitalisasi Pasar $ 20.95K$ 20.95K $ 20.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.95K$ 20.95K $ 20.95K Suplai Peredaran 998.15M 998.15M 998.15M Total Suplai 998,148,053.234742 998,148,053.234742 998,148,053.234742

Kapitalisasi Pasar RETARDIA saat ini adalah $ 20.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RETARDIA adalah 998.15M, dan total suplainya sebesar 998148053.234742. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.95K.