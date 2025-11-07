BursaDEX+
Harga live rETH2 hari ini adalah 3,869.29 USD. Lacak informasi harga aktual RETH2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RETH2 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live rETH2 hari ini adalah 3,869.29 USD. Lacak informasi harga aktual RETH2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RETH2 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RETH2

Info Harga RETH2

Penjelasan RETH2

Situs Web Resmi RETH2

Tokenomi RETH2

Prakiraan Harga RETH2

Logo rETH2

Harga rETH2 (RETH2)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RETH2 ke USD:

$3,869.29
0.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
Grafik Harga Live rETH2 (RETH2)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:49:23 (UTC+8)

Informasi Harga rETH2 (RETH2) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 4,767.69
$ 526.94
--

--

-0.59%

-0.59%

Harga aktual rETH2 (RETH2) adalah $3,869.29. Selama 24 jam terakhir, RETH2 diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRETH2 adalah $ 4,767.69, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 526.94.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RETH2 telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -0.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar rETH2 (RETH2)

$ 1.69M
--
$ 1.69M
437.57
437.570325986978
Kapitalisasi Pasar rETH2 saat ini adalah $ 1.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RETH2 adalah 437.57, dan total suplainya sebesar 437.570325986978. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.69M.

Riwayat Harga rETH2 (RETH2) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga rETH2 ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga rETH2 ke USD adalah $ -687.1978987990.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga rETH2 ke USD adalah $ +1,956.3331443080.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga rETH2 ke USD adalah $ -317.600915390133.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -687.1978987990-17.76%
60 Hari$ +1,956.3331443080+50.56%
90 Hari$ -317.600915390133-7.58%

Apa yang dimaksud dengan rETH2 (RETH2)

StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes staking yield separately from deposits to enable compounding and increase the capital efficiency of staked ETH in DeFi.

All deposits into the protocol are non-custodial and all tokens are mapped 1:1 to the ETH staked in the StakeWise Pool.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya rETH2 (RETH2)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga rETH2 (USD)

Berapa nilai rETH2 (RETH2) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda rETH2 (RETH2) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk rETH2.

Cek prediksi harga rETH2 sekarang!

RETH2 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi rETH2 (RETH2)

Memahami tokenomi rETH2 (RETH2) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RETH2 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang rETH2 (RETH2)

Berapa nilai rETH2 (RETH2) hari ini?
Harga live RETH2 dalam USD adalah 3,869.29 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RETH2 ke USD saat ini?
Harga RETH2 ke USD saat ini adalah $ 3,869.29. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar rETH2?
Kapitalisasi pasar RETH2 adalah $ 1.69M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RETH2?
Suplai beredar RETH2 adalah 437.57 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RETH2?
RETH2 mencapai harga ATH sebesar 4,767.69 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RETH2?
RETH2 mencapai harga ATL 526.94 USD.
Berapa volume perdagangan RETH2?
Volume perdagangan 24 jam live RETH2 adalah -- USD.
Akankah harga RETH2 naik lebih tinggi tahun ini?
RETH2 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RETH2 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:49:23 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting rETH2 (RETH2)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

