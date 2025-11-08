Harga Ribbit on Base Hari Ini

Harga live Ribbit on Base (RIBBIT) hari ini adalah $ 0.00001936, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RIBBIT ke USD saat ini adalah $ 0.00001936 per RIBBIT.

Ribbit on Base saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,361.89, dengan suplai yang beredar 1.00B RIBBIT. Selama 24 jam terakhir, RIBBIT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00050938, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001566.

Dalam kinerja jangka pendek, RIBBIT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ribbit on Base (RIBBIT)

Kapitalisasi Pasar $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

