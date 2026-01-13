Harga RugProof v2 Hari Ini

Harga live RugProof v2 (RUGPROOFV2) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 22.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RUGPROOFV2 ke USD saat ini adalah $ 0 per RUGPROOFV2.

RugProof v2 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,786.5, dengan suplai yang beredar 999.84M RUGPROOFV2. Selama 24 jam terakhir, RUGPROOFV2 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RUGPROOFV2 bergerak +0.37% dalam satu jam terakhir dan -40.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar RugProof v2 (RUGPROOFV2)

Kapitalisasi Pasar $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K Suplai Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Total Suplai 999,836,368.413152 999,836,368.413152 999,836,368.413152

