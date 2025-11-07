BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Slap hari ini adalah 0.00026155 USD. Lacak informasi harga aktual SLAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SLAP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Slap hari ini adalah 0.00026155 USD. Lacak informasi harga aktual SLAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SLAP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SLAP

Info Harga SLAP

Penjelasan SLAP

Situs Web Resmi SLAP

Tokenomi SLAP

Prakiraan Harga SLAP

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Slap

Harga Slap (SLAP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SLAP ke USD:

$0.00026115
$0.00026115$0.00026115
-4.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Slap (SLAP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:24:40 (UTC+8)

Informasi Harga Slap (SLAP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002589
$ 0.0002589$ 0.0002589
Low 24 Jam
$ 0.00027443
$ 0.00027443$ 0.00027443
High 24 Jam

$ 0.0002589
$ 0.0002589$ 0.0002589

$ 0.00027443
$ 0.00027443$ 0.00027443

$ 0.00192179
$ 0.00192179$ 0.00192179

$ 0.00016264
$ 0.00016264$ 0.00016264

-0.44%

-4.20%

-9.47%

-9.47%

Harga aktual Slap (SLAP) adalah $0.00026155. Selama 24 jam terakhir, SLAP diperdagangkan antara low $ 0.0002589 dan high $ 0.00027443, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSLAP adalah $ 0.00192179, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00016264.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SLAP telah berubah sebesar -0.44% selama 1 jam terakhir, -4.20% selama 24 jam, dan -9.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Slap (SLAP)

$ 261.55K
$ 261.55K$ 261.55K

--
----

$ 261.55K
$ 261.55K$ 261.55K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Slap saat ini adalah $ 261.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SLAP adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 261.55K.

Riwayat Harga Slap (SLAP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Slap ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Slap ke USD adalah $ -0.0001203576.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Slap ke USD adalah $ -0.0001665988.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Slap ke USD adalah $ -0.00089996054493129.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.20%
30 Days$ -0.0001203576-46.01%
60 Hari$ -0.0001665988-63.69%
90 Hari$ -0.00089996054493129-77.48%

Apa yang dimaksud dengan Slap (SLAP)

Welcome to SLAP – The Only Coin That Slaps Harder Than Your Moms

Tired of coins that claim they SLAP but are nothing but limp wrists? SLAP is here to SLAP some sense into the crypto space. Founded by the Flutter of Five Fingers and powered by the Prancing of the Pried Palm, SLAP isn’t just another coin—it’s an attitude.

We’re not here to talk roadmaps, utility, or world peace. We’re here to SLAP charts, SLAP the haters, and SLAP our way to the top. No VC suits, no corporate nonsense—just raw, unfiltered internet culture with a side of “did we just do that?

”So load your wallet, mute your financial advisor, and get ready to ride the most unhinged meme rocket. Open up your hands, and start swingin'. You never know what you could hit.

SLAP: It’s not a coin. It’s a lifestyle.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Slap (SLAP)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Slap (USD)

Berapa nilai Slap (SLAP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Slap (SLAP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Slap.

Cek prediksi harga Slap sekarang!

SLAP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Slap (SLAP)

Memahami tokenomi Slap (SLAP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SLAP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Slap (SLAP)

Berapa nilai Slap (SLAP) hari ini?
Harga live SLAP dalam USD adalah 0.00026155 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SLAP ke USD saat ini?
Harga SLAP ke USD saat ini adalah $ 0.00026155. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Slap?
Kapitalisasi pasar SLAP adalah $ 261.55K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SLAP?
Suplai beredar SLAP adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SLAP?
SLAP mencapai harga ATH sebesar 0.00192179 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SLAP?
SLAP mencapai harga ATL 0.00016264 USD.
Berapa volume perdagangan SLAP?
Volume perdagangan 24 jam live SLAP adalah -- USD.
Akankah harga SLAP naik lebih tinggi tahun ini?
SLAP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SLAP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:24:40 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Slap (SLAP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,248.60
$100,248.60$100,248.60

-1.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,236.62
$3,236.62$3,236.62

-1.91%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0858
$1.0858$1.0858

+26.55%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.58
$152.58$152.58

-2.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.01%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,248.60
$100,248.60$100,248.60

-1.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,236.62
$3,236.62$3,236.62

-1.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.58
$152.58$152.58

-2.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1900
$2.1900$2.1900

-1.99%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16214
$0.16214$0.16214

+1.87%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00015873
$0.00015873$0.00015873

+3,074.60%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004168
$0.00004168$0.00004168

+287.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007685
$0.007685$0.007685

+260.12%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$19.5704
$19.5704$19.5704

+220.30%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009505
$0.009505$0.009505

+137.62%