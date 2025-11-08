Harga Smart Lending AI Hari Ini

Harga live Smart Lending AI (SLAI) hari ini adalah $ 0.00186128, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SLAI ke USD saat ini adalah $ 0.00186128 per SLAI.

Smart Lending AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,975.85, dengan suplai yang beredar 7.51M SLAI. Selama 24 jam terakhir, SLAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.185569, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00177268.

Dalam kinerja jangka pendek, SLAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Smart Lending AI (SLAI)

Kapitalisasi Pasar $ 13.98K$ 13.98K $ 13.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.61K$ 18.61K $ 18.61K Suplai Peredaran 7.51M 7.51M 7.51M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Smart Lending AI saat ini adalah $ 13.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SLAI adalah 7.51M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.61K.