Informasi Harga Solayer Staked SOL (SSOL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 171.69 $ 171.69 $ 171.69 Low 24 Jam $ 179.93 $ 179.93 $ 179.93 High 24 Jam Low 24 Jam $ 171.69$ 171.69 $ 171.69 High 24 Jam $ 179.93$ 179.93 $ 179.93 All Time High $ 304.31$ 304.31 $ 304.31 Harga Terendah $ 103.46$ 103.46 $ 103.46 Perubahan Harga (1 Jam) -0.56% Perubahan Harga (1 Hari) -1.44% Perubahan Harga (7H) -15.42% Perubahan Harga (7H) -15.42%

Harga aktual Solayer Staked SOL (SSOL) adalah $174.99. Selama 24 jam terakhir, SSOL diperdagangkan antara low $ 171.69 dan high $ 179.93, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSSOL adalah $ 304.31, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 103.46.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SSOL telah berubah sebesar -0.56% selama 1 jam terakhir, -1.44% selama 24 jam, dan -15.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Solayer Staked SOL (SSOL)

Kapitalisasi Pasar $ 47.15M$ 47.15M $ 47.15M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 47.10M$ 47.10M $ 47.10M Suplai Peredaran 268.75K 268.75K 268.75K Total Suplai 268,455.329380819 268,455.329380819 268,455.329380819

Kapitalisasi Pasar Solayer Staked SOL saat ini adalah $ 47.15M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SSOL adalah 268.75K, dan total suplainya sebesar 268455.329380819. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.10M.