Harga SpaceFi Hari Ini

Harga live SpaceFi (SPACE) hari ini adalah $ 0.00740392, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPACE ke USD saat ini adalah $ 0.00740392 per SPACE.

SpaceFi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,172, dengan suplai yang beredar 7.05M SPACE. Selama 24 jam terakhir, SPACE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.163406, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00613555.

Dalam kinerja jangka pendek, SPACE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SpaceFi (SPACE)

Kapitalisasi Pasar $ 52.17K$ 52.17K $ 52.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 167.70K$ 167.70K $ 167.70K Suplai Peredaran 7.05M 7.05M 7.05M Total Suplai 22,649,734.624 22,649,734.624 22,649,734.624

Kapitalisasi Pasar SpaceFi saat ini adalah $ 52.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPACE adalah 7.05M, dan total suplainya sebesar 22649734.624. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 167.70K.