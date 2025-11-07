BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Staked LOOP hari ini adalah 0.0061546 USD. Lacak informasi harga aktual STLOOP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STLOOP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Staked LOOP hari ini adalah 0.0061546 USD. Lacak informasi harga aktual STLOOP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STLOOP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STLOOP

Info Harga STLOOP

Penjelasan STLOOP

Situs Web Resmi STLOOP

Tokenomi STLOOP

Prakiraan Harga STLOOP

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Staked LOOP

Harga Staked LOOP (STLOOP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 STLOOP ke USD:

$0.0061546
$0.0061546$0.0061546
-2.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Staked LOOP (STLOOP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:05:43 (UTC+8)

Informasi Harga Staked LOOP (STLOOP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0059536
$ 0.0059536$ 0.0059536
Low 24 Jam
$ 0.00635724
$ 0.00635724$ 0.00635724
High 24 Jam

$ 0.0059536
$ 0.0059536$ 0.0059536

$ 0.00635724
$ 0.00635724$ 0.00635724

$ 0.03765422
$ 0.03765422$ 0.03765422

$ 0.00396183
$ 0.00396183$ 0.00396183

-0.27%

-2.18%

-2.33%

-2.33%

Harga aktual Staked LOOP (STLOOP) adalah $0.0061546. Selama 24 jam terakhir, STLOOP diperdagangkan antara low $ 0.0059536 dan high $ 0.00635724, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTLOOP adalah $ 0.03765422, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00396183.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STLOOP telah berubah sebesar -0.27% selama 1 jam terakhir, -2.18% selama 24 jam, dan -2.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Staked LOOP (STLOOP)

$ 704.15K
$ 704.15K$ 704.15K

--
----

$ 704.15K
$ 704.15K$ 704.15K

114.41M
114.41M 114.41M

114,409,765.6781646
114,409,765.6781646 114,409,765.6781646

Kapitalisasi Pasar Staked LOOP saat ini adalah $ 704.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STLOOP adalah 114.41M, dan total suplainya sebesar 114409765.6781646. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 704.15K.

Riwayat Harga Staked LOOP (STLOOP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Staked LOOP ke USD adalah $ -0.000137221606290468.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Staked LOOP ke USD adalah $ -0.0005210201.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Staked LOOP ke USD adalah $ -0.0036196845.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Staked LOOP ke USD adalah $ -0.012358212923726803.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000137221606290468-2.18%
30 Days$ -0.0005210201-8.46%
60 Hari$ -0.0036196845-58.81%
90 Hari$ -0.012358212923726803-66.75%

Apa yang dimaksud dengan Staked LOOP (STLOOP)

StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP.

This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into.

Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Staked LOOP (STLOOP)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Staked LOOP (USD)

Berapa nilai Staked LOOP (STLOOP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Staked LOOP (STLOOP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Staked LOOP.

Cek prediksi harga Staked LOOP sekarang!

STLOOP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Staked LOOP (STLOOP)

Memahami tokenomi Staked LOOP (STLOOP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STLOOP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Staked LOOP (STLOOP)

Berapa nilai Staked LOOP (STLOOP) hari ini?
Harga live STLOOP dalam USD adalah 0.0061546 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STLOOP ke USD saat ini?
Harga STLOOP ke USD saat ini adalah $ 0.0061546. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Staked LOOP?
Kapitalisasi pasar STLOOP adalah $ 704.15K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STLOOP?
Suplai beredar STLOOP adalah 114.41M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STLOOP?
STLOOP mencapai harga ATH sebesar 0.03765422 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STLOOP?
STLOOP mencapai harga ATL 0.00396183 USD.
Berapa volume perdagangan STLOOP?
Volume perdagangan 24 jam live STLOOP adalah -- USD.
Akankah harga STLOOP naik lebih tinggi tahun ini?
STLOOP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STLOOP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:05:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Staked LOOP (STLOOP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,505.61
$100,505.61$100,505.61

-1.47%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,270.60
$3,270.60$3,270.60

-0.88%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0959
$1.0959$1.0959

+27.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.84
$153.84$153.84

-1.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,505.61
$100,505.61$100,505.61

-1.47%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,270.60
$3,270.60$3,270.60

-0.88%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.84
$153.84$153.84

-1.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1779
$2.1779$2.1779

-2.53%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$948.63
$948.63$948.63

+1.60%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00013660
$0.00013660$0.00013660

+2,632.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.309
$4.309$4.309

+330.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007918
$0.007918$0.007918

+271.04%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003493
$0.00003493$0.00003493

+224.32%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$16.4377
$16.4377$16.4377

+169.02%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002793
$0.0000002793$0.0000002793

+86.20%