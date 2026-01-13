Berapa harga saat ini dari Staked Yuzu USD?

Harga langsung dari Staked Yuzu USD (SYZUSD) adalah Rp16848.86390660 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Staked Yuzu USD di pasar?

Staked Yuzu USD saat ini berada pada peringkat pasar #1296, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp267422447965.90. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari SYZUSD?

Jumlah token yang beredar dari SYZUSD adalah 15871836.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Staked Yuzu USD?

Dalam 24 jam terakhir, Staked Yuzu USD diperdagangkan dalam kisaran Rp16846.48525775 (terendah 24 jam) hingga Rp16854.68400485 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Staked Yuzu USD dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Staked Yuzu USD mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp16920.45955, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp16835.62107435. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan SYZUSD hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Staked Yuzu USD?

Pergeseran harga saat ini sebesar 0.00% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Liquid Staking Tokens,Yield-Bearing Stablecoin,Plasma Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.