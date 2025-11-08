Harga Surfing Coco Hari Ini

Harga live Surfing Coco (COCO) hari ini adalah $ 0.00001108, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COCO ke USD saat ini adalah $ 0.00001108 per COCO.

Surfing Coco saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,770.19, dengan suplai yang beredar 791.78M COCO. Selama 24 jam terakhir, COCO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00105063, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000722.

Dalam kinerja jangka pendek, COCO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Surfing Coco (COCO)

Kapitalisasi Pasar $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Suplai Peredaran 791.78M 791.78M 791.78M Total Suplai 791,784,421.2384295 791,784,421.2384295 791,784,421.2384295

Kapitalisasi Pasar Surfing Coco saat ini adalah $ 8.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COCO adalah 791.78M, dan total suplainya sebesar 791784421.2384295. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.77K.