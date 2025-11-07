Harga TAIKAI Hari Ini

Harga live TAIKAI (TKAI) hari ini adalah $ 0.00104624, dengan perubahan 1.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TKAI ke USD saat ini adalah $ 0.00104624 per TKAI.

TAIKAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 89,601, dengan suplai yang beredar 86.94M TKAI. Selama 24 jam terakhir, TKAI diperdagangkan antara $ 0.00102323 (low) dan $ 0.00106849 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01122729, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00102323.

Dalam kinerja jangka pendek, TKAI bergerak +2.03% dalam satu jam terakhir dan -14.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TAIKAI (TKAI)

Kapitalisasi Pasar $ 89.60K$ 89.60K $ 89.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 309.18K$ 309.18K $ 309.18K Suplai Peredaran 86.94M 86.94M 86.94M Total Suplai 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Kapitalisasi Pasar TAIKAI saat ini adalah $ 89.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TKAI adalah 86.94M, dan total suplainya sebesar 300000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 309.18K.