Harga TAXY NETWORK Hari Ini

Harga live TAXY NETWORK (TAXY) hari ini adalah $ 0.00001476, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TAXY ke USD saat ini adalah $ 0.00001476 per TAXY.

TAXY NETWORK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,756.2, dengan suplai yang beredar 999.79M TAXY. Selama 24 jam terakhir, TAXY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00002173, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001396.

Dalam kinerja jangka pendek, TAXY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -9.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TAXY NETWORK (TAXY)

Kapitalisasi Pasar $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.76K$ 14.76K $ 14.76K Suplai Peredaran 999.79M 999.79M 999.79M Total Suplai 999,790,236.7610782 999,790,236.7610782 999,790,236.7610782

