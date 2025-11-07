BursaDEX+
Harga live Theta Network hari ini adalah 0.45162 USD. Lacak informasi harga aktual THETA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga THETA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Theta Network hari ini adalah 0.45162 USD. Lacak informasi harga aktual THETA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga THETA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang THETA

Info Harga THETA

Penjelasan THETA

Whitepaper THETA

Situs Web Resmi THETA

Tokenomi THETA

Prakiraan Harga THETA

Logo Theta Network

Harga Theta Network (THETA)

Harga Live 1 THETA ke USD:

$0.454524
$0.454524$0.454524
+8.90%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Theta Network (THETA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:45:10 (UTC+8)

Informasi Harga Theta Network (THETA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.404684
$ 0.404684$ 0.404684
Low 24 Jam
$ 0.454897
$ 0.454897$ 0.454897
High 24 Jam

$ 0.404684
$ 0.404684$ 0.404684

$ 0.454897
$ 0.454897$ 0.454897

$ 15.72
$ 15.72$ 15.72

$ 0.04039979
$ 0.04039979$ 0.04039979

-0.22%

+7.89%

-7.42%

-7.42%

Harga aktual Theta Network (THETA) adalah $0.45162. Selama 24 jam terakhir, THETA diperdagangkan antara low $ 0.404684 dan high $ 0.454897, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTHETA adalah $ 15.72, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04039979.

Dalam hal kinerja jangka pendek, THETA telah berubah sebesar -0.22% selama 1 jam terakhir, +7.89% selama 24 jam, dan -7.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Theta Network (THETA)

$ 452.14M
$ 452.14M$ 452.14M

--
----

$ 452.14M
$ 452.14M$ 452.14M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Theta Network saat ini adalah $ 452.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar THETA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 452.14M.

Riwayat Harga Theta Network (THETA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Theta Network ke USD adalah $ +0.03301343.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Theta Network ke USD adalah $ -0.1724474388.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Theta Network ke USD adalah $ -0.1947036337.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Theta Network ke USD adalah $ -0.4034652113682896.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.03301343+7.89%
30 Days$ -0.1724474388-38.18%
60 Hari$ -0.1947036337-43.11%
90 Hari$ -0.4034652113682896-47.18%

Apa yang dimaksud dengan Theta Network (THETA)

Theta Network is the leading blockchain-powered decentralized cloud for AI, media and entertainment. It can be viewed as a "dual network" consisting of two complementary subsystems, the Theta Edge Network and the Theta Blockchain. The edge network provides vast amounts of GPU compute power for AI, video, rendering and other tasks, while the Theta blockchain provides payment, reward, and smart contract capabilities. Below we provide more details for the two components.

Theta's Edge Network is a decentralized network consisting of over 10,000 active global nodes with 80 PetaFLOPS of always available distributed GPU compute power, equivalent to 250 Nvidia A100s. Theta Edge Network powers the Theta EdgeCloud, a leading hybrid cloud-edge AI computing platform launched on May 1, 2024. Leveraging Theta's recently approved patent on ‘Edge Computing Platform supported by Smart Contract Enabled Blockchain Network’ and the upcoming release of Elite+ Booster edge nodes, all Theta community members will be able to participate and share in the rewards from EdgeCloud AI, video, 3D rendering and gaming compute jobs. While chatbots like ChatGPT and others utilize GPUs, new generative AI models such as text-to-video, text-to-3D and sketch-to-3D will require 10-100x the amount of computational power. The combined GPU compute power of Theta's decentralized edge network and its preferred cloud partners is 20-30x more than other comparable networks in the industry today, holding the keys to global GPU compute, arguably the most valuable and most disruptive asset in history.

Theta blockchain is an EVM compatible multi-blockchain network which supports Turing complete smart contracts. This EVM support enables a wide range of interesting Web3 applications to be built on the Theta Network. Examples include non-fungible tokens (NFT), decentralized exchanges (DEX/DeFi), and decentralized autonomous organizations (DAO), which could become indispensable building blocks of the next generation AI, media and entertainment platforms. Theta’s enterprise validator and governance council is led by Google, Samsung, Sony, Creative Artists Agency (CAA), Binance, Blockchain Ventures, DHVC, gumi and other global leaders. Theta has partnered with leading entertainment brands including Lionsgate, MGM, Katy Perry, American Idol, The Price is Right, Taste of Home, and more. Popular platforms utilizing Theta’s Web3 infrastructure include MetaCannes Film3 Festival, FuseTV, CONtv Anime, WPT, PetCollective, FailArmy, and other OTT streaming services. Strategic corporate investors include Samsung NEXT, Sony Innovation Fund, Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI), CAA and Silicon Valley VCs including DCM and Sierra Ventures.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Theta Network (THETA)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Theta Network (USD)

Berapa nilai Theta Network (THETA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Theta Network (THETA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Theta Network.

Cek prediksi harga Theta Network sekarang!

THETA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Theta Network (THETA)

Memahami tokenomi Theta Network (THETA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token THETA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Theta Network (THETA)

Berapa nilai Theta Network (THETA) hari ini?
Harga live THETA dalam USD adalah 0.45162 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga THETA ke USD saat ini?
Harga THETA ke USD saat ini adalah $ 0.45162. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Theta Network?
Kapitalisasi pasar THETA adalah $ 452.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar THETA?
Suplai beredar THETA adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) THETA?
THETA mencapai harga ATH sebesar 15.72 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) THETA?
THETA mencapai harga ATL 0.04039979 USD.
Berapa volume perdagangan THETA?
Volume perdagangan 24 jam live THETA adalah -- USD.
Akankah harga THETA naik lebih tinggi tahun ini?
THETA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga THETA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:45:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Theta Network (THETA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

