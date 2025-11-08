Harga UltraXRP Hari Ini

Harga live UltraXRP (ULTRAXRP) hari ini adalah $ 2.23, dengan perubahan 2.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ULTRAXRP ke USD saat ini adalah $ 2.23 per ULTRAXRP.

UltraXRP saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 37,616, dengan suplai yang beredar 16.91K ULTRAXRP. Selama 24 jam terakhir, ULTRAXRP diperdagangkan antara $ 2.12 (low) dan $ 2.24 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.61, sementara all-time low aset ini adalah $ 2.05.

Dalam kinerja jangka pendek, ULTRAXRP bergerak +1.74% dalam satu jam terakhir dan -7.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UltraXRP (ULTRAXRP)

Kapitalisasi Pasar $ 37.62K$ 37.62K $ 37.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 37.62K$ 37.62K $ 37.62K Suplai Peredaran 16.91K 16.91K 16.91K Total Suplai 16,905.7863893188 16,905.7863893188 16,905.7863893188

Kapitalisasi Pasar UltraXRP saat ini adalah $ 37.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ULTRAXRP adalah 16.91K, dan total suplainya sebesar 16905.7863893188. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.62K.