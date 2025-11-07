Informasi Harga Unit Bitcoin (UBTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 100,410 $ 100,410 $ 100,410 Low 24 Jam $ 103,463 $ 103,463 $ 103,463 High 24 Jam Low 24 Jam $ 100,410$ 100,410 $ 100,410 High 24 Jam $ 103,463$ 103,463 $ 103,463 All Time High $ 126,087$ 126,087 $ 126,087 Harga Terendah $ 73,355$ 73,355 $ 73,355 Perubahan Harga (1 Jam) -0.43% Perubahan Harga (1 Hari) -1.67% Perubahan Harga (7H) -7.52% Perubahan Harga (7H) -7.52%

Harga aktual Unit Bitcoin (UBTC) adalah $101,678. Selama 24 jam terakhir, UBTC diperdagangkan antara low $ 100,410 dan high $ 103,463, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUBTC adalah $ 126,087, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 73,355.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UBTC telah berubah sebesar -0.43% selama 1 jam terakhir, -1.67% selama 24 jam, dan -7.52% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Unit Bitcoin (UBTC)

Kapitalisasi Pasar $ 333.25M$ 333.25M $ 333.25M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.14T$ 2.14T $ 2.14T Suplai Peredaran 3.27K 3.27K 3.27K Total Suplai 20,999,999.99993401 20,999,999.99993401 20,999,999.99993401

Kapitalisasi Pasar Unit Bitcoin saat ini adalah $ 333.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UBTC adalah 3.27K, dan total suplainya sebesar 20999999.99993401. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.14T.