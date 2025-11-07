Harga United States of Memerica Hari Ini

Harga live United States of Memerica (MEMERICA) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEMERICA ke USD saat ini adalah -- per MEMERICA.

United States of Memerica saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 78,794, dengan suplai yang beredar 100.00B MEMERICA. Selama 24 jam terakhir, MEMERICA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MEMERICA bergerak +0.93% dalam satu jam terakhir dan -52.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar United States of Memerica (MEMERICA)

Kapitalisasi Pasar $ 78.79K$ 78.79K $ 78.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 78.79K$ 78.79K $ 78.79K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar United States of Memerica saat ini adalah $ 78.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEMERICA adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 78.79K.