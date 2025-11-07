Apa yang dimaksud dengan Urolithin A ($URO)

$URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a "spring cleaning." It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we're still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity.

Sumber Daya Urolithin A ($URO) Whitepaper Situs Web Resmi

$URO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Urolithin A ($URO)

Memahami tokenomi Urolithin A ($URO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token $URO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Urolithin A ($URO) Berapa nilai Urolithin A ($URO) hari ini? Harga live $URO dalam USD adalah 0 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga $URO ke USD saat ini? $ 0 . Cobalah Harga $URO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Urolithin A? Kapitalisasi pasar $URO adalah $ 426.74K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar $URO? Suplai beredar $URO adalah 999.70M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) $URO? $URO mencapai harga ATH sebesar 0.144324 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) $URO? $URO mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan $URO? Volume perdagangan 24 jam live $URO adalah -- USD . Akankah harga $URO naik lebih tinggi tahun ini? $URO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga $URO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Urolithin A ($URO)