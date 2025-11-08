Harga VIRTUE Hari Ini

Harga live VIRTUE (VIRTUE) hari ini adalah $ 0.01541903, dengan perubahan 0.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VIRTUE ke USD saat ini adalah $ 0.01541903 per VIRTUE.

VIRTUE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,319.8, dengan suplai yang beredar 799.00K VIRTUE. Selama 24 jam terakhir, VIRTUE diperdagangkan antara $ 0.0153708 (low) dan $ 0.01549705 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.209091, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01527779.

Dalam kinerja jangka pendek, VIRTUE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar VIRTUE (VIRTUE)

Kapitalisasi Pasar $ 12.32K$ 12.32K $ 12.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.09K$ 13.09K $ 13.09K Suplai Peredaran 799.00K 799.00K 799.00K Total Suplai 849,000.0 849,000.0 849,000.0

