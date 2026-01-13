Harga Volo Staked SUI Hari Ini

Harga live Volo Staked SUI (VSUI) hari ini adalah $ 1.86, dengan perubahan 3.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VSUI ke USD saat ini adalah $ 1.86 per VSUI.

Volo Staked SUI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,553,640, dengan suplai yang beredar 6.74M VSUI. Selama 24 jam terakhir, VSUI diperdagangkan antara $ 1.85 (low) dan $ 1.95 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5.56, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.47278.

Dalam kinerja jangka pendek, VSUI bergerak -0.02% dalam satu jam terakhir dan -9.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Volo Staked SUI (VSUI)

Kapitalisasi Pasar $ 12.55M$ 12.55M $ 12.55M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.55M$ 12.55M $ 12.55M Suplai Peredaran 6.74M 6.74M 6.74M Total Suplai 6,740,309.159698591 6,740,309.159698591 6,740,309.159698591

