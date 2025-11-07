BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Voucher BNC hari ini adalah 0.108129 USD. Lacak informasi harga aktual VBNC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VBNC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Voucher BNC hari ini adalah 0.108129 USD. Lacak informasi harga aktual VBNC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VBNC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VBNC

Info Harga VBNC

Penjelasan VBNC

Situs Web Resmi VBNC

Tokenomi VBNC

Prakiraan Harga VBNC

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Voucher BNC

Harga Voucher BNC (VBNC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 VBNC ke USD:

$0.108129
$0.108129$0.108129
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Voucher BNC (VBNC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:12:46 (UTC+8)

Informasi Harga Voucher BNC (VBNC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.106107
$ 0.106107$ 0.106107
Low 24 Jam
$ 0.108515
$ 0.108515$ 0.108515
High 24 Jam

$ 0.106107
$ 0.106107$ 0.106107

$ 0.108515
$ 0.108515$ 0.108515

$ 0.323317
$ 0.323317$ 0.323317

$ 0.072986
$ 0.072986$ 0.072986

0.00%

+0.02%

+4.44%

+4.44%

Harga aktual Voucher BNC (VBNC) adalah $0.108129. Selama 24 jam terakhir, VBNC diperdagangkan antara low $ 0.106107 dan high $ 0.108515, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVBNC adalah $ 0.323317, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.072986.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VBNC telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.02% selama 24 jam, dan +4.44% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Voucher BNC (VBNC)

$ 767.30K
$ 767.30K$ 767.30K

--
----

$ 767.30K
$ 767.30K$ 767.30K

7.10M
7.10M 7.10M

7,096,161.0
7,096,161.0 7,096,161.0

Kapitalisasi Pasar Voucher BNC saat ini adalah $ 767.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VBNC adalah 7.10M, dan total suplainya sebesar 7096161.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 767.30K.

Riwayat Harga Voucher BNC (VBNC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Voucher BNC ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Voucher BNC ke USD adalah $ -0.0139195002.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Voucher BNC ke USD adalah $ -0.0103343534.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Voucher BNC ke USD adalah $ -0.02512739344167778.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.02%
30 Days$ -0.0139195002-12.87%
60 Hari$ -0.0103343534-9.55%
90 Hari$ -0.02512739344167778-18.85%

Apa yang dimaksud dengan Voucher BNC (VBNC)

vBNC is a representation Token of liquid staked BNC.

Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains.

The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Voucher BNC (VBNC)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Voucher BNC (USD)

Berapa nilai Voucher BNC (VBNC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Voucher BNC (VBNC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Voucher BNC.

Cek prediksi harga Voucher BNC sekarang!

VBNC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Voucher BNC (VBNC)

Memahami tokenomi Voucher BNC (VBNC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VBNC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Voucher BNC (VBNC)

Berapa nilai Voucher BNC (VBNC) hari ini?
Harga live VBNC dalam USD adalah 0.108129 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VBNC ke USD saat ini?
Harga VBNC ke USD saat ini adalah $ 0.108129. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Voucher BNC?
Kapitalisasi pasar VBNC adalah $ 767.30K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VBNC?
Suplai beredar VBNC adalah 7.10M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VBNC?
VBNC mencapai harga ATH sebesar 0.323317 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VBNC?
VBNC mencapai harga ATL 0.072986 USD.
Berapa volume perdagangan VBNC?
Volume perdagangan 24 jam live VBNC adalah -- USD.
Akankah harga VBNC naik lebih tinggi tahun ini?
VBNC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VBNC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:12:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Voucher BNC (VBNC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,353.53
$100,353.53$100,353.53

-1.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,263.34
$3,263.34$3,263.34

-1.10%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0316
$1.0316$1.0316

+20.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.15
$153.15$153.15

-1.77%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,353.53
$100,353.53$100,353.53

-1.62%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,263.34
$3,263.34$3,263.34

-1.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.15
$153.15$153.15

-1.77%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1777
$2.1777$2.1777

-2.54%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$946.31
$946.31$946.31

+1.35%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00014650
$0.00014650$0.00014650

+2,830.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.278
$4.278$4.278

+327.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007671
$0.007671$0.007671

+259.46%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003592
$0.00003592$0.00003592

+233.51%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$15.1882
$15.1882$15.1882

+148.57%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002743
$0.0000002743$0.0000002743

+82.86%