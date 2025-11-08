Harga Weth Hedz Hari Ini

Harga live Weth Hedz (HEDZ) hari ini adalah $ 0.00000967, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HEDZ ke USD saat ini adalah $ 0.00000967 per HEDZ.

Weth Hedz saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,666.92, dengan suplai yang beredar 1.00B HEDZ. Selama 24 jam terakhir, HEDZ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00043619, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000891.

Dalam kinerja jangka pendek, HEDZ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Weth Hedz (HEDZ)

Kapitalisasi Pasar $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Weth Hedz saat ini adalah $ 9.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HEDZ adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.67K.