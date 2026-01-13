Harga Wrapped A7A5 Hari Ini

Harga live Wrapped A7A5 (WA7A5) hari ini adalah $ 0.01309507, dengan perubahan 0.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WA7A5 ke USD saat ini adalah $ 0.01309507 per WA7A5.

Wrapped A7A5 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,383,913, dengan suplai yang beredar 105.68M WA7A5. Selama 24 jam terakhir, WA7A5 diperdagangkan antara $ 0.01297518 (low) dan $ 0.01317589 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02469953, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00953541.

Dalam kinerja jangka pendek, WA7A5 bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped A7A5 (WA7A5)

Kapitalisasi Pasar $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Suplai Peredaran 105.68M 105.68M 105.68M Total Suplai 105,681,948.738288 105,681,948.738288 105,681,948.738288

