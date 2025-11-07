Harga Wrapped Aave Avalanche USDT Hari Ini

Harga live Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) hari ini adalah $ 1.2, dengan perubahan 1.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAAVAUSDT ke USD saat ini adalah $ 1.2 per WAAVAUSDT.

Wrapped Aave Avalanche USDT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 140,661, dengan suplai yang beredar 117.62K WAAVAUSDT. Selama 24 jam terakhir, WAAVAUSDT diperdagangkan antara $ 1.16 (low) dan $ 1.21 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.53, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.574882.

Dalam kinerja jangka pendek, WAAVAUSDT bergerak +0.91% dalam satu jam terakhir dan +0.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Kapitalisasi Pasar $ 140.66K$ 140.66K $ 140.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 140.66K$ 140.66K $ 140.66K Suplai Peredaran 117.62K 117.62K 117.62K Total Suplai 117,620.341281 117,620.341281 117,620.341281

