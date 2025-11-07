Harga Wrapped Aave Base EURC Hari Ini

Harga live Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) hari ini adalah $ 1.18, dengan perubahan 0.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WABASEURC ke USD saat ini adalah $ 1.18 per WABASEURC.

Wrapped Aave Base EURC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 105,270, dengan suplai yang beredar 89.11K WABASEURC. Selama 24 jam terakhir, WABASEURC diperdagangkan antara $ 1.18 (low) dan $ 1.18 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.2, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.16.

Dalam kinerja jangka pendek, WABASEURC bergerak +0.10% dalam satu jam terakhir dan +0.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

Kapitalisasi Pasar $ 105.27K$ 105.27K $ 105.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 105.27K$ 105.27K $ 105.27K Suplai Peredaran 89.11K 89.11K 89.11K Total Suplai 89,109.899539 89,109.899539 89,109.899539

