Harga Wrapped Aave Base wstETH Hari Ini

Harga live Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) hari ini adalah $ 4,030.2, dengan perubahan 0.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WABASWSTETH ke USD saat ini adalah $ 4,030.2 per WABASWSTETH.

Wrapped Aave Base wstETH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 130,461, dengan suplai yang beredar 32.37 WABASWSTETH. Selama 24 jam terakhir, WABASWSTETH diperdagangkan antara $ 3,907.94 (low) dan $ 4,109.56 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 8,323.65, sementara all-time low aset ini adalah $ 3,757.51.

Dalam kinerja jangka pendek, WABASWSTETH bergerak +1.12% dalam satu jam terakhir dan -14.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

Kapitalisasi Pasar $ 130.46K$ 130.46K $ 130.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 130.46K$ 130.46K $ 130.46K Suplai Peredaran 32.37 32.37 32.37 Total Suplai 32.37074557071936 32.37074557071936 32.37074557071936

Kapitalisasi Pasar Wrapped Aave Base wstETH saat ini adalah $ 130.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WABASWSTETH adalah 32.37, dan total suplainya sebesar 32.37074557071936. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 130.46K.