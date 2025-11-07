Harga Wrapped Aave Gnosis GNO Hari Ini

Harga live Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) hari ini adalah $ 129.9, dengan perubahan 5.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAGNOGNO ke USD saat ini adalah $ 129.9 per WAGNOGNO.

Wrapped Aave Gnosis GNO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 110,217, dengan suplai yang beredar 849.33 WAGNOGNO. Selama 24 jam terakhir, WAGNOGNO diperdagangkan antara $ 117.49 (low) dan $ 132.01 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 171.93, sementara all-time low aset ini adalah $ 117.49.

Dalam kinerja jangka pendek, WAGNOGNO bergerak +1.03% dalam satu jam terakhir dan -0.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

Kapitalisasi Pasar $ 110.22K$ 110.22K $ 110.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 110.22K$ 110.22K $ 110.22K Suplai Peredaran 849.33 849.33 849.33 Total Suplai 849.3263552647285 849.3263552647285 849.3263552647285

Kapitalisasi Pasar Wrapped Aave Gnosis GNO saat ini adalah $ 110.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAGNOGNO adalah 849.33, dan total suplainya sebesar 849.3263552647285. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 110.22K.