Harga Wrapped DOR Hari Ini

Harga live Wrapped DOR (WDOR) hari ini adalah $ 0.00261948, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WDOR ke USD saat ini adalah $ 0.00261948 per WDOR.

Wrapped DOR saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 65,487, dengan suplai yang beredar 25.00M WDOR. Selama 24 jam terakhir, WDOR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00916377, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00013164.

Dalam kinerja jangka pendek, WDOR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped DOR (WDOR)

Kapitalisasi Pasar $ 65.49K$ 65.49K $ 65.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 65.49K$ 65.49K $ 65.49K Suplai Peredaran 25.00M 25.00M 25.00M Total Suplai 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Wrapped DOR saat ini adalah $ 65.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WDOR adalah 25.00M, dan total suplainya sebesar 25000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 65.49K.