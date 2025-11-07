Harga Wrapped Elephant Hari Ini

Harga live Wrapped Elephant (WELEPHANT) hari ini adalah $ 0.00476956, dengan perubahan 2.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WELEPHANT ke USD saat ini adalah $ 0.00476956 per WELEPHANT.

Wrapped Elephant saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 139,395, dengan suplai yang beredar 29.23M WELEPHANT. Selama 24 jam terakhir, WELEPHANT diperdagangkan antara $ 0.00453771 (low) dan $ 0.00486112 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00642276, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00412634.

Dalam kinerja jangka pendek, WELEPHANT bergerak +2.54% dalam satu jam terakhir dan -11.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Kapitalisasi Pasar $ 139.40K$ 139.40K $ 139.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 139.40K$ 139.40K $ 139.40K Suplai Peredaran 29.23M 29.23M 29.23M Total Suplai 29,226,013.94112869 29,226,013.94112869 29,226,013.94112869

Kapitalisasi Pasar Wrapped Elephant saat ini adalah $ 139.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WELEPHANT adalah 29.23M, dan total suplainya sebesar 29226013.94112869. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 139.40K.