Harga Wrapped Flare Hari Ini

Harga live Wrapped Flare (WFLR) hari ini adalah $ 0.01129603, dengan perubahan 0.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WFLR ke USD saat ini adalah $ 0.01129603 per WFLR.

Wrapped Flare saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 655,842,066, dengan suplai yang beredar 57.96B WFLR. Selama 24 jam terakhir, WFLR diperdagangkan antara $ 0.01090963 (low) dan $ 0.01190535 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.053382, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00823337.

Dalam kinerja jangka pendek, WFLR bergerak -0.17% dalam satu jam terakhir dan -11.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Flare (WFLR)

Kapitalisasi Pasar $ 655.84M$ 655.84M $ 655.84M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 655.84M$ 655.84M $ 655.84M Suplai Peredaran 57.96B 57.96B 57.96B Total Suplai 57,957,470,775.09832 57,957,470,775.09832 57,957,470,775.09832

