Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Wrapped Flow?

Wrapped Flow beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari WFLOW?

Token ini dihargai sebesar Rp1565.621342099172000, mencatat pergerakan harga sebesar -8.21% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Wrapped Flow?

Wrapped Flow termasuk dalam kategori Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Flow EVM Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan WFLOW dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Wrapped Flow?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp1480581191.527290000, menempatkan aset ini di peringkat #7306. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai WFLOW yang beredar saat ini?

Terdapat 949630.0 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Wrapped Flow hari ini?

Dalam satu hari terakhir, WFLOW mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Wrapped Flow berfluktuasi antara Rp1520.802201542274000 dan Rp1705.653786514824000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.