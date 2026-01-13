Harga Wrapped IMX Hari Ini

Harga live Wrapped IMX (WIMX) hari ini adalah $ 0.262661, dengan perubahan 3.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WIMX ke USD saat ini adalah $ 0.262661 per WIMX.

Wrapped IMX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,779,085, dengan suplai yang beredar 37.36M WIMX. Selama 24 jam terakhir, WIMX diperdagangkan antara $ 0.259794 (low) dan $ 0.274598 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.71, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.21365.

Dalam kinerja jangka pendek, WIMX bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -9.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped IMX (WIMX)

Kapitalisasi Pasar $ 9.78M$ 9.78M $ 9.78M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.78M$ 9.78M $ 9.78M Suplai Peredaran 37.36M 37.36M 37.36M Total Suplai 37,355,914.26544917 37,355,914.26544917 37,355,914.26544917

