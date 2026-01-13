BursaDEX+
Harga live Wrapped IMX hari ini adalah 0.262661 USD. Kapitalisasi pasar WIMX adalah 9,779,085 USD. Lacak informasi harga aktual WIMX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang WIMX

Info Harga WIMX

Penjelasan WIMX

Situs Web Resmi WIMX

Tokenomi WIMX

Prakiraan Harga WIMX

Logo Wrapped IMX

Harga Wrapped IMX (WIMX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WIMX ke USD:

$0.261781
-4.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Wrapped IMX (WIMX)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:43:51 (UTC+8)

Harga Wrapped IMX Hari Ini

Harga live Wrapped IMX (WIMX) hari ini adalah $ 0.262661, dengan perubahan 3.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WIMX ke USD saat ini adalah $ 0.262661 per WIMX.

Wrapped IMX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,779,085, dengan suplai yang beredar 37.36M WIMX. Selama 24 jam terakhir, WIMX diperdagangkan antara $ 0.259794 (low) dan $ 0.274598 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.71, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.21365.

Dalam kinerja jangka pendek, WIMX bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -9.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped IMX (WIMX)

$ 9.78M
--
$ 9.78M
37.36M
37,355,914.26544917
Kapitalisasi Pasar Wrapped IMX saat ini adalah $ 9.78M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WIMX adalah 37.36M, dan total suplainya sebesar 37355914.26544917. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.78M.

Riwayat Harga Wrapped IMX USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.259794
Low 24 Jam
$ 0.274598
High 24 Jam

$ 0.259794
$ 0.274598
$ 3.71
$ 0.21365
-0.00%

-3.98%

-9.41%

-9.41%

Riwayat Harga Wrapped IMX (WIMX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Wrapped IMX ke USD adalah $ -0.0108951758803444.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Wrapped IMX ke USD adalah $ -0.0154122382.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Wrapped IMX ke USD adalah $ -0.0901118184.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Wrapped IMX ke USD adalah $ -0.3266094761018966.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0108951758803444-3.98%
30 Days$ -0.0154122382-5.86%
60 Hari$ -0.0901118184-34.30%
90 Hari$ -0.3266094761018966-55.42%

Prediksi Harga untuk Wrapped IMX

Prediksi Harga Wrapped IMX (WIMX) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WIMX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Wrapped IMX (WIMX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Wrapped IMX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Wrapped IMX yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WIMX pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Wrapped IMX.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Wrapped IMX (WIMX)

Situs Web Resmi

Tentang Wrapped IMX

Apakah Wrapped IMX sedang diperdagangkan saat ini?

Harga saat ini: Rp4431.3537310, dengan pergerakan harga sebesar -3.98% selama 24 jam terakhir.

Apakah WIMX menarik perhatian institusional?

Partisipasi institusional dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan (Rp--), likuiditas yang stabil, dan kinerja harga jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan rekan-rekannya di Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Immutable zkEVM Ecosystem.

Seberapa likuid pasar Wrapped IMX?

Skor likuiditas --/100 menunjukkan kedalaman pasar yang kuat, memungkinkan pesanan dalam jumlah besar dieksekusi secara efisien di berbagai bursa.

Apa yang ditunjukkan oleh pasokan beredar mengenai WIMX?

Dengan jumlah token 37355914.26544917, dinamika pasokan memengaruhi valuasi jangka panjang, terutama selama siklus akumulasi atau distribusi institusional.

Bagaimana perbandingan Wrapped IMX dengan puncak historisnya?

Puncak tertinggi dalam sejarah (ATH) sebesar Rp62591.410 dan titik terendah dalam sejarah (ATL) sebesar Rp3604.489150 memberikan acuan untuk penilaian risiko institusional.

Seberapa aktif Wrapped IMX diperdagangkan hari ini?

Volume harian mencapai Rp--, sebuah metrik penting bagi institusi dalam mengevaluasi strategi masuk.

Bagaimana -- memengaruhi minat institusional?

Kestabilan, skalabilitas, dan ekosistem pengembang -- dapat secara signifikan memengaruhi cara para investor besar menilai viabilitas jangka panjang Wrapped IMX.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Wrapped IMX

Perkembangan Industri Penting Wrapped IMX (WIMX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Wrapped IMX Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.