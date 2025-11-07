BursaDEX+
Harga live Xpedition hari ini adalah 0.02008574 USD. Lacak informasi harga aktual XPED ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XPED dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 XPED ke USD:

$0.02008574
$0.02008574$0.02008574
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Xpedition (XPED)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:07:53 (UTC+8)

Informasi Harga Xpedition (XPED) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03393605
$ 0.03393605$ 0.03393605

$ 0.02007645
$ 0.02007645$ 0.02007645

--

--

-13.78%

-13.78%

Harga aktual Xpedition (XPED) adalah $0.02008574. Selama 24 jam terakhir, XPED diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXPED adalah $ 0.03393605, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02007645.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XPED telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -13.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Xpedition (XPED)

$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M

--
----

$ 10.04M
$ 10.04M$ 10.04M

175.51M
175.51M 175.51M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Xpedition saat ini adalah $ 3.53M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XPED adalah 175.51M, dan total suplainya sebesar 500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.04M.

Riwayat Harga Xpedition (XPED) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Xpedition ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Xpedition ke USD adalah $ -0.0045968927.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Xpedition ke USD adalah $ -0.0071938503.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Xpedition ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0045968927-22.88%
60 Hari$ -0.0071938503-35.81%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Xpedition (XPED)

XPED is the native utility token of SITEnetwork, a global open ecosystem of immersive, web-based tourism experiences that bridge real-world destinations with their metaverse twins. Accessible on any internet enabled device, it is designed for accessibility, scalability, sustainability, and decentralised engagement. XPED enables seamless transactions and rewards across a dynamic hybrid tourism landscape. Within SITEnetwork, XPED unlocks exclusive AR/VR travel experiences, premium digital events and access to virtual showcases of tourist destinations around the world. Users can collect Proof-of-Visit NFTs, redeem tokens for rare digital souvenirs, and participate in time-travel simulations or multilingual guided tours. Every interaction becomes a monetisable opportunity – from tipping local storytellers to earning for ethical travel choices and user- generated content. SITEnetwork is currently building tourism destination twins in a number of countries around the world.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Xpedition (XPED)

Prediksi Harga Xpedition (USD)

Berapa nilai Xpedition (XPED) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Xpedition (XPED) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Xpedition.

Tokenomi Xpedition (XPED)

Memahami tokenomi Xpedition (XPED) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XPED sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Xpedition (XPED)

Berapa nilai Xpedition (XPED) hari ini?
Harga live XPED dalam USD adalah 0.02008574 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XPED ke USD saat ini?
Harga XPED ke USD saat ini adalah $ 0.02008574. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Xpedition?
Kapitalisasi pasar XPED adalah $ 3.53M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XPED?
Suplai beredar XPED adalah 175.51M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XPED?
XPED mencapai harga ATH sebesar 0.03393605 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XPED?
XPED mencapai harga ATL 0.02007645 USD.
Berapa volume perdagangan XPED?
Volume perdagangan 24 jam live XPED adalah -- USD.
Akankah harga XPED naik lebih tinggi tahun ini?
XPED mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XPED untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

