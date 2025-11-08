Harga Yeti the Abominable Hari Ini

Harga live Yeti the Abominable (YETI) hari ini adalah $ 0.0000988, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YETI ke USD saat ini adalah $ 0.0000988 per YETI.

Yeti the Abominable saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,879.61, dengan suplai yang beredar 100.00M YETI. Selama 24 jam terakhir, YETI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.249496, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003584.

Dalam kinerja jangka pendek, YETI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yeti the Abominable (YETI)

Kapitalisasi Pasar $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Yeti the Abominable saat ini adalah $ 9.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YETI adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.88K.