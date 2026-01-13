Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh zenZEC?

zenZEC beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari ZENZEC?

Token ini dihargai sebesar Rp6745258.75827300000, mencatat pergerakan harga sebesar -3.60% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh zenZEC?

zenZEC termasuk dalam kategori Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan ZENZEC dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari zenZEC?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp10309984049.595300000, menempatkan aset ini di peringkat #4388. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai ZENZEC yang beredar saat ini?

Terdapat 1528.47593127 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk zenZEC hari ini?

Dalam satu hari terakhir, ZENZEC mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, zenZEC berfluktuasi antara Rp6681743.4461400000 dan Rp7024759.82678400000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.