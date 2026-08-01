Acurast (ACU) Bugünkü Teknik Analizi Acurast Analiz sayfası, ACU tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Acurast projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Acurast (ACU) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,07593 -- -%0,19 -%0,79 -%20,61

Acurast Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Acurast için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 8 Nötr 6 Alış 12 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 4 Nötr 1 Alış 9 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 4 Nötr 5 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,07622 0,07619 R2 0,07619 0,07618 R1 0,07618 0,07617 PP 0,07615 0,07615 S1 0,07614 0,07614 S2 0,07611 0,07613 S3 0,0761 0,07611

Acurast Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,18M $1,36 M $1,54 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,05 M 3 Günlük Aktif Satış $0,05 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,10 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,09 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Acurast Sermaye Akışı Net Giriş ACUUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-08-01 $0,00 M 0,08 2026-07-31 $0,00 M 0,08 2026-07-30 $0,01 M 0,08 2026-07-29 $0,00 M 0,07 2026-07-28 $0,00 M 0,07 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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