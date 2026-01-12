Bugünkü learing Fiyatı

Bugünkü learing (LEARING) fiyatı $ 0,00008327 olup, son 24 saatte % 2,05 değişim gösterdi. Mevcut LEARING / USD dönüşüm oranı LEARING başına $ 0,00008327 şeklindedir.

learing, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- LEARING şeklindedir. Son 24 saat içinde LEARING, $ 0,0000721 (en düşük) ile $ 0,00008862 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LEARING, son bir saatte +%1,41 ve son 7 günde -%67,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,54K seviyesine ulaştı.

learing (LEARING) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,54K$ 55,54K $ 55,54K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki learing piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,54K. Dolaşımdaki LEARING arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.