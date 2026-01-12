Bugünkü MUSH Fiyatı

Bugünkü MUSH (MUSH) fiyatı $ 0,0002498 olup, son 24 saatte % 148,38 değişim gösterdi. Mevcut MUSH / USD dönüşüm oranı MUSH başına $ 0,0002498 şeklindedir.

MUSH, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- MUSH şeklindedir. Son 24 saat içinde MUSH, $ 0,000074 (en düşük) ile $ 0,0002896 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MUSH, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde -%50,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,18K seviyesine ulaştı.

MUSH (MUSH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56,18K$ 56,18K $ 56,18K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki MUSH piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,18K. Dolaşımdaki MUSH arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.