Asteroid Shiba Fiyatı (ASTEROID)
Asteroid Shiba (ASTEROID), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 62,42K USD piyasa değerine sahiptir. ASTEROID / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ASTEROID / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ASTEROID fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Asteroid Shiba / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Asteroid Shiba / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Asteroid Shiba / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Asteroid Shiba / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%2,95
|30 Gün
|$ 0
|+%31,27
|60 Gün
|$ 0
|+%27,11
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Asteroid Shiba fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%3,59
-%2,95
+%9,65
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Asteroid Shiba is inspired by a real-life event where a Shiba Inu plush toy named "Asteroid" served as a zero-gravity indicator during the Polaris Dawn mission. This connection to space travel gives it a narrative that's both whimsical and grounded in a tangible event, differentiating it from other meme coins which might rely solely on internet culture or celebrity endorsements. The coin's mascot, the zero-gravity Shiba Inu, was designed by a young cancer survivor, Liv Perrotto, adding a layer of emotional connection and human interest story that's rare in the crypto space. This backstory not only provides a unique selling point but also a community rallying point.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Asteroid Shiba (ASTEROID) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ASTEROID tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ASTEROID / VND
₫--
|1 ASTEROID / AUD
A$--
|1 ASTEROID / GBP
￡--
|1 ASTEROID / EUR
€--
|1 ASTEROID / USD
$--
|1 ASTEROID / MYR
RM--
|1 ASTEROID / TRY
₺--
|1 ASTEROID / JPY
¥--
|1 ASTEROID / ARS
ARS$--
|1 ASTEROID / RUB
₽--
|1 ASTEROID / INR
₹--
|1 ASTEROID / IDR
Rp--
|1 ASTEROID / KRW
₩--
|1 ASTEROID / PHP
₱--
|1 ASTEROID / EGP
￡E.--
|1 ASTEROID / BRL
R$--
|1 ASTEROID / CAD
C$--
|1 ASTEROID / BDT
৳--
|1 ASTEROID / NGN
₦--
|1 ASTEROID / UAH
₴--
|1 ASTEROID / VES
Bs--
|1 ASTEROID / CLP
$--
|1 ASTEROID / PKR
Rs--
|1 ASTEROID / KZT
₸--
|1 ASTEROID / THB
฿--
|1 ASTEROID / TWD
NT$--
|1 ASTEROID / AED
د.إ--
|1 ASTEROID / CHF
Fr--
|1 ASTEROID / HKD
HK$--
|1 ASTEROID / AMD
֏--
|1 ASTEROID / MAD
.د.م--
|1 ASTEROID / MXN
$--
|1 ASTEROID / PLN
zł--
|1 ASTEROID / RON
лв--
|1 ASTEROID / SEK
kr--
|1 ASTEROID / BGN
лв--
|1 ASTEROID / HUF
Ft--
|1 ASTEROID / CZK
Kč--
|1 ASTEROID / KWD
د.ك--
|1 ASTEROID / ILS
₪--