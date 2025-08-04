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Bemo Fiyatı (BMTON)

Listelenmedi

Bemo (BMTON) Canlı Fiyat Grafiği

$3,45
$3,45$3,45
-%6,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bemo (BMTON) Fiyatı

Bemo (BMTON), şu anda 3,45 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 489,94K USD piyasa değerine sahiptir. BMTON / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bemo Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%6,11
Bemo 24 saatlik fiyat değişimi
141,99K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Bemo (BMTON) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bemo / USD fiyat değişimi, $ -0,224835979426162.
Son 30 gün içerisinde, Bemo / USD fiyat değişimi, $ +0,8837033550.
Son 60 gün içerisinde, Bemo / USD fiyat değişimi, $ +0,2934452700.
Son 90 gün içerisinde, Bemo / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,224835979426162-%6,11
30 Gün$ +0,8837033550+%25,61
60 Gün$ +0,2934452700+%8,51
90 Gün$ 0--

Bemo (BMTON) Fiyat Analizi

En güncel Bemo fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,44
$ 3,44$ 3,44

$ 3,68
$ 3,68$ 3,68

$ 3,72
$ 3,72$ 3,72

-%3,28

-%6,11

+%1,78

Bemo (BMTON) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 489,94K
$ 489,94K$ 489,94K

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141,99K
141,99K 141,99K

Bemo (BMTON) Nedir?

bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON that allows you to stake native TON tokens and, in return, get bmTON tokens which you can use freely in DeFi. The price of the bmTON token to TON increases with the staking rewards accrued after each validation round by bemo protocol. bemo protocol is a set of smart contracts on the TON blockchain. These contracts are responsible for: TON deposits and withdrawals Minting and burning of the bmTON tokens Transfer of TON tokens to the participating validators Receipt of the staking fees Validation and protocol fee calculation and distribution bmTON vs TON price and exchange rate calculation Key components of bemo are the application’s set of smart contracts and the bmTON token.

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Bemo (BMTON) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bemo (BMTON) Token Ekonomisi

Bemo (BMTON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BMTON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BMTON Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BMTON / VND
90.786,75
1 BMTON / AUD
A$5,313
1 BMTON / GBP
2,5875
1 BMTON / EUR
2,967
1 BMTON / USD
$3,45
1 BMTON / MYR
RM14,5935
1 BMTON / TRY
140,3115
1 BMTON / JPY
¥507,15
1 BMTON / ARS
ARS$4.706,6625
1 BMTON / RUB
275,448
1 BMTON / INR
302,3925
1 BMTON / IDR
Rp56.557,368
1 BMTON / KRW
4.765,1745
1 BMTON / PHP
197,5125
1 BMTON / EGP
￡E.167,049
1 BMTON / BRL
R$18,975
1 BMTON / CAD
C$4,7265
1 BMTON / BDT
420,141
1 BMTON / NGN
5.259,1455
1 BMTON / UAH
143,934
1 BMTON / VES
Bs424,35
1 BMTON / CLP
$3.329,25
1 BMTON / PKR
Rs977,868
1 BMTON / KZT
1.862,8275
1 BMTON / THB
฿111,6765
1 BMTON / TWD
NT$102,81
1 BMTON / AED
د.إ12,6615
1 BMTON / CHF
Fr2,76
1 BMTON / HKD
HK$27,048
1 BMTON / MAD
.د.م31,257
1 BMTON / MXN
$64,7565
1 BMTON / PLN
12,696
1 BMTON / RON
лв15,0765
1 BMTON / SEK
kr33,258
1 BMTON / BGN
лв5,796
1 BMTON / HUF
Ft1.185,972
1 BMTON / CZK
73,1745
1 BMTON / KWD
د.ك1,05225
1 BMTON / ILS
11,73