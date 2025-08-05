BitcoinSoV (BSOV) Nedir?

BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever.

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BitcoinSoV (BSOV) Kaynağı Resmi Websitesi

BitcoinSoV (BSOV) Token Ekonomisi

BitcoinSoV (BSOV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BSOV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!